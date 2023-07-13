В Крыму резко выросли цены на отдых. Что случилось?

Эксперты связали это с увеличением туристического потока.

Цены на отдых в отелях Крыма стали расти вместе с увеличением потока туристов — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Число туров на июль примерно в три раза превысило июньское. При этом из-за роста числа бронирований крымские отельеры в июле стали постепенно отменять спецпредложения. Однако цены на размещение в гостиницах полуострова по-прежнему ниже, чем в 2022 году.

Согласно оценкам сетей «Дивный мир» и «Ателика», сейчас за проживание в отелях россияне платят в среднем на 10-12% меньше, чем в июле 2021 года, а порой и на 20%. По мнению специалистов, скорее всего, цены на размещение в гостиницах продолжат расти вместе с ростом загрузки.

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«Скорее всего, до конца июля цены в Крыму сравняются с прошлогодними. При этом какие-то отдельные отели полуострова могут сделать стоимость и выше, чем в прошлом году, но незначительно», — заключили в АТОР.

Ранее россиянам рассказали о пяти диких пляжах в Краснодарском крае, где можно отдохнуть без толп туристов (как в переполненных Анапе и Сочи).