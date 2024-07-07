В Липецкой области интересным туристическим проектам раздадут гранты

Об этом заявил глава Липецкой области.

Игорь Артамонов в своем telegram рассказал, что в рамках проекта, всего на развитие интересных туристических проектов выделят 15 миллионов рублей.

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«Туризм и Липецкая область — хороший тандем. Несколько лет назад мы завлекали гостей событийными фестивалями, а сегодня к нам приезжают провести выходные в любое время года. А некоторые уже рассматривают наш регион как место для проведения небольшого отпуска — запросы на такой отдых есть и для этого нужна инфраструктура», – рассказал Игорь Артамонов.

С 8 до 26 июля будут приниматься заявки участников конкурса (это могут быть представители малого и среднего бизнеса).