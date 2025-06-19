В мае Японию посетило рекордное количество россиян

Доля наших путешественников в стране восходящего солнца продолжает стремительно расти.

Количество российских туристов в Японии достигло исторического рекорда: в мае страну посетило 19,2 тыс. человек, что на 139,9% больше, чем в тот же период годом ранее, гласят данные Японской национальной туристической организации.

Май стал третьим месяцем подряд, когда число гостей из России достигло рекордных показателей – в марте в Японию отправилось 18,8 тыс. российских туристов, в апреле 23,2 тыс.

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Японские эксперты туристической отрасли объясняют такой ажиотаж среди наших путешественником растущим спросом на круизные туры, расширением числа стыковочных рейсов (в первую очередь через Китай) и длинными праздничным выходными в начале мая. В Японской национальной туристической организации упомянули, что рекордных показателей удалось достичь даже «несмотря на влияние санкций».

Важно отметить, что росту турпотока также непременно способствовало упрощение визового режима между нашими странами в прошлом году – теперь россиянам требуется меньше документов и подтверждений для получения заветного разрешения.

С начала года Японию посетило почти 72 тыс. наших граждан и это количество продолжает активно расти. Интересно, что среди всех туристов, отправляющихся в Японию, именно россияне демонстрируют самые высокие темпы роста – конкуренцию нам пытаются составить лишь жители стран Ближнего Востока, но пока им это слабо удается.