В майские праздники в Москве парковку сделают бесплатной

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

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Парковка на улицах Москвы в майские праздники – 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая будет бесплатной.



12 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.



Напомним, что майские праздники будут длинными, поскольку субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.

субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/662a07d09a794772aa197aab?from=copy

Выходные получатся длинными, поскольку субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/662a07d09a794772aa197aab?from=co