В майские праздники в Москве парковку сделают бесплатной

Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Парковка на улицах Москвы в майские праздники – 29 и 30 апреля, 1, 9, 10 и 11 мая будет бесплатной.
12 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час.
Напомним, что майские праздники будут длинными, поскольку субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.
субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/662a07d09a794772aa197aab?from=copy
Выходные получатся длинными, поскольку субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/662a07d09a794772aa197aab?from=co
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