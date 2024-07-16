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В Мармарисе сгорела яхта с туристами

Фото: dha.com.tr

Горящая яхта в Мармарисе

Пострадали 17 человек, трое в тяжелом состоянии.

В Мармарисе сгорела деревянная яхта Eagles, на которой отдыхали 93 туриста. Об этом сообщили в Минтрансе Турции.

Судно с отдыхающими загорелось во время морской прогулки вдоль островов. Часть очевидцев спрыгнули в море, пытаясь спастись самостоятельно, а остальные ждали помощи от проходящих мимо яхт и катеров. Судя по кадрам, появившимся в сети, к полыхающей яхте почти сразу подошло судно, чтобы забрать туристов.

Фото: dha.com.tr

Во время пожара пострадали 17 человек, есть ли среди них россияне, пока неизвестно. У 14 туристов легкие травмы, еще трое сейчас находятся в больницах, они в тяжелом состоянии.

Яхта после случившегося полностью затонула. Причина возгорания пока не известна, предварительно, это могла быть техническая неисправность. В Минтрансе Турции начали расследование происшествия, владелец и капитан судна уже задержаны.

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