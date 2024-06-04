В МЧС предупредили об аномальной жаре в Крыму

Температура на полуострове на семь градусов превысит норму.

Крымское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары на полуострове. По данным спасательного ведомства, 4-8 июня как в степных, так и в предгорных районах Крыма температура воздуха на семь градусов превысит норму.

Спасатели призвали жителей и гостей Республики соблюдать меры предосторожности, в том числе пить больше воды, избегать интенсивных нагрузок, сократить пребывание на улице и исключить алкоголь.

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