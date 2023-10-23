В МИД назвали страны, опасные для путешествий россиян

К ним отнесли Израиль, Ливан и Иорданию.

Российских туристов призвали временно воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и Иорданию. С такими рекомендациями выступили в министерстве иностранных дел (МИД) России.

Как пояснили в МИД, поездки в эти регионы могут быть опасны: обстановка на Ближнем Востоке накаляется, продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, растет число жертв и раненых.

Кроме того, в министерстве отметили, что ситуация с авиасообщением в этих находится на постоянном контроле.

Реклама

«Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около шести тысяч человек», — говорится на сайте МИД России.