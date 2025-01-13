В Милане запретили курение на улицах

За это будут штрафовать на сумму до 26 тысяч рублей.

В Милане (Италия) жителям и туристам запретили курить на улицах и в других общественных местах. Такой закон вступил в силу с 1 января, передает телеканал CNN.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 41 до 249 евро (от 4200 до 26 000 рублей). Исключение составят случаи, когда люди курят в изолированных местах и находятся на расстоянии не менее 10 метров от прохожих.

Как пояснили городские власти, нововведение направлено на улучшение качества воздуха в Милане и защиту здоровья горожан, в том числе, от вдыхания табачного дыма.

Курение в общественных помещениях Италии запретили еще в 2005 году. Со временем в ряде городов были приняты дополнительные ограничения — например, в Турине нельзя курить на улицах около детей или беременных женщин. В то же время, в Риме, например, правила мягче — там можно курить даже за столиками на летних верандах ресторанов.

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