В мире набирает обороты тренд на ночной туризм

Всё больше людей стремятся изучить новые места после захода солнца.

Российские путешественники потянулись к местам, которые лучше изучать в ночное время. Тревел-эксперты с портала Pravda.ru рассказали о набирающем обороте тренде на «ночной туризм». По их мнению, путешествия в ночное время суток помогают избежать толп туристов и лучше прочувствовать атмосферу выбранных мест.

Что же включает в себя ночной туризм? В первую очередь это могут быть прогулки под звездным небом, например, в пустыне Атакама в Чили, где световое загрязнение минимально. Особенно рекомендуется отправиться сюда зимой, когда ночи длинее, а воздух прозрачнее.

Ночное небо Манжерока, Республика Алтай Фото: Дмитрий Орлов / фотохостинг Russian Traveler

Туристам также не стоит забывать о сезоне северных сияний. Мы не раз рассказывали о том, где лучше всего в России застать это красочное явление. А вот в мире одной из лучших локаций по наблюдению за Авророй считается Исландия – здесь наслаждаться красочными переливами можно прямо из теплых геотермальных источников.

Ещё одной ночной активностью может стать ночное сафари: например, в национальных парках Замбии. Считается, что именно в ночное время можно с большим успехом наблюдать хищников в их естественной среде.

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Ночной рынок, Тайвань Фото: K X I T H V I S U A L S / Unsplash

Путешественникам также порекомендовали не упустить возможность посетить ночные рынки Тайваня, которые работают до самого утра и предлагают туристам отведать местные деликатесы и прочувствовать бурный ритм этого азиатского уголка.

Любителям пляжного отдыха порекомендовали отправиться на биолюминесцентные пляжи – залив Москито в Пуэрто-Рико, озеро Гиппсленд в Австралии или Ваадху на Мальдивах. Благодаря свечению некоторых микроорганизмов, водорослей и морских существ, песок и вода в этих местах наполняются сказочным мерцанием. Наблюдать эту красоту можно лишь в темное время суток.

Свечение водорослей на берегу Тихого океана Фото: Charles / Flickr