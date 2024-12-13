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В московском аэропорту разрешили электронные посадочные талоны на всех рейсах

Фото: Unsplash

Нововведение призвано сократить время на прохождение предполетных проверок.

Аэропорт «Внуково» в Москве внедрил возможность использования электронных посадочных талонов на всех своих рейсах, включая как внутренние, так и международные направления. Нововведение призвано сократить время на прохождение предполетных проверок и ускорить процесс посадки пассажиров, одновременно снижая нагрузку на стойки регистрации, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Электронный талон поступает пассажирам на электронную почту в формате PDF после завершения онлайн-регистрации, и его следует сохранить на мобильном устройстве. Однако бумажные талоны все еще доступны, и пассажиры, которые предпочитают традиционный способ, могут продолжить их использование.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы стартовал эксперимент, в рамках которого всех иностранцев, въезжающих в Россию и выезжающих из страны, обяжут сдавать биометрические данные — фотографию лица и отпечатки пальцев.

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