В Москве отметили рост интереса туристов к местам действия «Мастера и Маргариты»

Росту популярности этих маршрутов, очевидно, посодействовал успех новой экранизации произведения Михаила Булгакова.

Туристы и жители Москвы после выхода на экраны фильма «Мастер и Маргарита» 25 января стали чаще посещать места, упомянутые в фильме и одноименном романе Михаила Булгакова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мегафона».

«Как сообщили аналитики "Мегафона", изучившие обезличенный мобильный интернет-трафик в таких места, со дня премьеры 25 января он вырос на 15% относительно периода до начала проката. Причем уже на следующий день, 26 января, спрос на посещение "Нехорошей квартиры", дома Грибоедова и Патриарших прудов подскочил сразу в два раза в сравнении со среднемесячным значением», – говорится в сообщении сотового оператора.

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Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», «Нехорошая квартира» на Большой Садовой, работающая как музей Булгакова, стала основным местом притяжения поклонников фильма и романа – их число выросло втрое по сравнению с трафиком в новогодние праздники, традиционно пиковый период туристической активности в Москве.

Вторым по посещаемости стал «дом Грибоедова», в который автор поместил объединение литераторов МАССОЛИТ – в него стали заглядывать на 24% чаще. Сейчас в здании на Тверском бульваре находится Литературный институт имени А. М. Горького. На 22% чаще жители и гости столицы прогуливались к месту разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. Это третье по популярности место, связанное с романом.

Также аналитики добавили, что выросла также посещаемость всех мест, где бывала главная героиня романа Маргарита. Так, особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Анны Кекушевой на Остоженке и дом Пашкова на Воздвиженке привлекали на 20% больше посетителей, чем в обычные дни.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина стал одним из самых кассовых лент в российском прокате с начала 2024 года.