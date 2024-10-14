В Москве появится новый парк аттракционов с уникальными развлечениями

Как прошла пресс-конференция «Острова Мечты», посвященная началу строительства нового открытого парка. Компания впервые показала рендеры и макеты будущей локации.

После открытия локации открытого парка площадью 200 тыс. кв. м – «Остров Мечты» сможет войти в ТОП-40 крупнейших парков мира. Локация будет включать в себя более 20 аттракционов, не имеющих мировых аналогов, городской променад, состоящий из интерактивного зеленого лабиринта в 2,5 тыс. кв. м, детской площадки на 2 тыс. кв. м и набережной с выходом к акватории. Кроме того, в парке появится сказочная деревня маскотов — Дримчиков.

Фото с пресс-конференции «Острова Мечты».

В открытом парке будет представлены самая длинная в России катальная горка в 1058 метров. Скорость вертикального подъема на аттракционе составит 41 км/ч, а максимальная скорость – 110 км/ч. Объект будет оборудован самой современной и скоростной системой ускорения в мире аттракционов.

Фото с пресс-конференции «Острова Мечты».

Гидролифт будет имитировать спуск на плотах по бурным речным порогам и станет самой длинной конфигурацией аттракциона подобного типа в мире.

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В новом парке также появится единственная в России поворотная обзорная башня падения, в которой будет установлена интеллектуальная система контрольного взвешивания посадочной гондолы для регулировки запуска давления.

Кроме того, в открытом парке будут установлены монорельсовая горка длиной в 631 метр и максимальной скоростью 70 км/ч, самая большая в стране горка со свободным вращением тележек, чья длина составит 392 метра, а предельная скорость – 60 км/ч. Еще одним флагманским аттракционом будет маятник с тремя осями вращения на 360 градусов и скоростью 6 м/с.

Мы ставим перед собой цель стать трендсеттерами entertainment-индустрии в России. Еще в 2006 году я задумал создать именно крытый парк развлечений, где можно было бы полностью воспроизвести любую сказочную вселенную с использованием световых и звуковых эффектов. Я и моя команда ждали возможности воплотить такой масштабный проект. Однако для реализации недостаточно только энтузиазма и желания, необходимы опыт, финансовая стабильность и готовность преодолевать любые трудности. За четыре года мы создали крупнейший в мире крытый тематический парк развлечений, что не удавалось никому до нас, — комментирует Амиран Муцоев, председатель правления холдинговой компании «Остров Мечты».

Эксперты отметили, что, несмотря на потенциал индустрии развлечений, в России этот сектор недооценен. При этом потенциал мирового рынка, по данным The Business Research Company за 2024 год, к 2027 оценивается в 30 триллионов долларов.

Сегодня «Остров Мечты» представляет собой крупнейший тематический парк России и Европы площадью порядка 100 гектаров. Несмотря на трудности последних лет, за 4 года компания вдвое увеличила количество аттракционов и расширила территорию парка на 50%. Сейчас в локации представлено 16 развлекательных объектов, 47 аттракционов, Dream Game Center на 17 тыс. кв.м, концертный зал вместимостью 4 500 человек, летний кинотеатр под открытым небом на 168 мест, самый большой в стране пляжный клуб городского типа Dream Beach Club на 41 тыс. кв.м и ландшафтный парк площадью 44 гектара.

Компания расширяет возможности для своих посетителей. С осени 2024 года «Остров Мечты» перешел на дифференцированную систему ценообразования, предлагая гостям билеты с выгодой до 40% от прежней стоимости. Этот подход позволит перераспределить нагрузку парка на разные дни и формировать цены на основе текущего спроса.

«Каждый третий гость столицы приезжает “Остров Мечты”, что значительно увеличивает туристический поток в парк. В управлении развлекательным кластером мы следуем современным мировым тенденциям. К примеру, многие зарубежные драйверы рынка офлайн-развлечений учитывают сезонное изменение билетной политики. Основываясь на активности, спросе и ценах в нашем парке, мы внедрили дифференцированную систему ценообразования, чтобы обеспечить гостям более комфортное и доступное пребывание. В ближайшем будущем, приобретая единый билет, люди смогут посетить и новый открытый парк, и крытую часть “Острова Мечты” с доступом ко всем аттракционам и шоу. Вне зависимости от погодных и сезонных условий посетители смогут наслаждаться всеми видами развлечений», — комментирует Борис Юрьевич Пищик, генеральный директор парка «Остров Мечты».

В ближайшем будущем компания намерена расширить свое влияние и уже реализует ряд новых проектов, участвуя в комплексном развитии территории Нагатинской поймы: жилой комплекс Dream Towers, деловой квартал Юпорт, гостиничный комплекс. Кроме того, «Остров Мечты» фокусируется на развитии собственного уникального контента и анимационных вселенных, развлекательной IT-экосистемы и маркетплейса, а также планирует запуск новых проектов на территории крытого парка, например, интерактивный музей шоколада и большой развлекательный музей истории России.