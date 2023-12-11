В Москве прошло вручение национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2023

11 декабря в Москве прошла церемония награждения нашей премии Russian Traveler Awards 2023! Показываем, как это было и кому достались призовые места.

Премия «Russian Traveler Awards» организована изданием Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. В результате голосования определяется все самое лучшее в мире путешествий – от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников – и открываются новые точки на туристической карте России.

В этом году премия проходила уже во второй раз. Награждение состоялось в столичном Hotel Continental.

«Этот туристический год у нас вышел очень удачным. Туристических поездок по России в этом году стало на 18 процентов больше, чем в предыдущем. И дальше мы прогнозируем повышение на 7 процентов в этом зимнем сезоне. Сейчас отрасль продуктивно, конструктивно, со всеми ресурсами, желанием и силой настроилась преодолеть непростую задачу – предоставить услуги такому большому количеству туристов. Будем надеяться, что все получится!» – Владимир Трач, директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации.

Победителей Russian Traveler Awards 2023 определяли открытым онлайн-голосованием, но в этом году к выбору читателей присоединились ещё и голоса экспертного жюри. Члены жюри наблюдали за ходом голосования и подвели свои итоги премии – в некоторых номинациях результаты совпали, в других — нет. В состав экспертного жюри вошли:

Христофор Константиниди (Председатель жюри, председатель экспертного совета Комитета Госдумы по туризму),

Николай Валуев (Первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры),

Дарья Левченко (Советник Министра экономического развития РФ)

Наталия Белякова (Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО),

Наталья Анисимова (Руководитель пресс-службы сервиса путешествий «Туту»),

Вадим Мамонтов (Тревел-эксперт, генеральный директор компании RussiaDiscovery),

Сергей Доля (Тревел-блогер и путешественник),

Иван Васин (Главный редактор журнала Russian Traveler).

«Премия Russian Traveler Awards – действительно знаковое событие. Сегодня пересматривается роль туризма как стратегического ресурса развития нашей экономики. Мы все видим появление новой инфраструктуры в целом ряде регионов. Многое уже сделано в этом году, но уверен, что в следующем году будет сделано еще больше. В наступающем новом году желаю всем нам сил для того, чтобы и дальше развивать российский туризм», – Христофор Константиниди, председатель жюри, Советник министра экономического развития Российской Федерации, Председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму.

Онлайн-голосование стартовало 10 июля и завершилось 10 ноября. Номинанты принимали участие в 15 номинациях.

На премию было заявлено более 500 объектов в разных номинациях из 50 регионов России. В голосовании участвовало 3 миллиона читателей Russian Traveler.

«Сегодня мы будем говорить о России, о путешествиях по России. Сейчас мы повернулись и смотрим внутрь нашей страны: как она богата, разнообразна и бесконечно прекрасна. Благодаря Премии у меня появилась возможность виртуально попутешествовать по разным местам нашей страны. Хочется, чтобы каждый её житель смог посетить эти прекрасные места и сказать "Как прекрасна Россия!"», – Татьяна Лобач, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

А вот и список победителей и призеров премии во всех номинациях:

Номинация «Культурно-исторический объект/Музей» 1 место (и 1 место по мнению жюри): Музей-заповедник «Малые Корелы» (Архангельская область)

2 место: Историко-культурный комплекс «Вятское» (Ярославская область)

3 место: Музейно-исторический парк «Остров фортов» (Санкт-Петербург)

Номинация «Народный промысел» 1 место от жюри: Семикаракорская керамика (Ростовская область)

1 место: Абашевская керамика (Пензенская область)

2 место: Традиционная тульская керамика (Тульская область)

3 место: Казаковская филигрань (Нижегородская область)

Номинация «Оздоровительный курорт» 1 место: Курорт федерального значения Зеленоградск (Калининградская область)

2 место (и 1 место от жюри): Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край)

3 место: Белокуриха (Алтайский край)

Номинация «Национальное блюдо/продукт» 1 место от жюри: Покровский пряник (Владимирская область)

1 место: Ярмарочные пирожки «на один укус» (Нижегородская область)

2 место: Коломенский калач (Московская область)

3 место: Талган (Республика Хакасия)

Номинация «Природный объект» 1 место от жюри: Эльбрус (Кабардино-Балкарская республика)

1 место: Озеро Байкал, Ушканьи острова (Республика Бурятия)

2 место: Национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область)

3 место: Озеро Тосканка (Нижегородская область)

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Номинация «Фестиваль/праздник» 1 место: Фестиваль под открытым небом «Солянка» (Челябинская область)

2 место (и 1 место от жюри): «День молодежи 2023» (Нижегородская область)

3 место: Фестиваль классической музыки «Кантата» (Калининградская область)

Номинация «Экомаршрут» 1 место от жюри: «Наследие предков» (Хакасия)

1 место: «Танцующий лес» (Калининградская область)

2 место: «Семь вершин степного Урала» (Оренбургская область)

3 место: «Птицы, рыбы и киты» (Архангельская область)

Номинация «Экскурсионно-туристический маршрут» 1 место от жюри: Терский берег (Мурманская область)

1 место: «Жемчужина Кавказа» (РЖД)

2 место: «Коломна – Зарайск. Древние кремли и гастрономические радости» (Московская область)

3 место: Экскурсии на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» (Нижегородская область)

Номинация «Морской круиз» 1 место – Круиз по Черному и Средиземному морям на лайнере Astoria Grande

Номинация «Речной круиз» 1 место: Круиз на Валаам («Водоходъ»)

2 место: Круиз «От тайги до полярного круга» («Созвездие»)

3 место: Круизный класс «Водоход. Лайт»

Номинация «Российская авиакомпания» 1 место: «Аэрофлот»

2 место: «Уральские авиалинии»

3 место (и 1 место от жюри): S7 Airlines

Номинация «Зарубежное направление» 1 место: Шарджа (ОАЭ)

2 место: Мальдивы

3 место: Абу-Даби (ОАЭ)

Номинация «Городской отель» 1 место: Gold 1905, Boutique Hotel, Екатеринбург

2 место: «Grand Hotel Звезда», Тверь

3 место: Pomido’r, Новороссийск

Номинация «Загородный отель» 1 место: «AZIMUТ Парк Отель Тула», Тула

2 место: «AZIMUТ Парк Отель Переславль», Переславль-Залесский

3 место: Palmira Garden Hotel & Spa, Московская область

Номинация «Зарубежный отель» 1 место: Raffles Bali (Индонезия)

2 место: Constance Lemuria (Сейшелы)

Помимо результатов голосования по номинациям, в рамках награждения были учреждены отдельные премии, которые вручили следующим гостям мероприятия:

За создание российского туристического проекта «Кавказ Gran Turismo» на сцену пригласили представителей кавказских регионов: Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края, Республики Адыгея

За самый полезный информационный ресурс о новогоднем туризме – RUSSPASS

За лучшую информационную компанию – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

За развитие культурного кода региона – Министерство по культуре и туризму Московской области

За развития и продвижение винного туризма – компания «Абрау-Дюрсо»

«Компас России – лучшие автомобильные маршруты» – маршрут «Обаяние Русского Севера – Вологодчина»

За популяризацию путешествий – телеканал «Пятница!»

За популяризацию семейного отдыха – Hotel Continental

Отель с локальным колоритом – бутик-отель «39»

Специальная премия от Фонда «Росконгресс» «За лучший автомобильный маршрут по региону»: Оренбург – зеленая жемчужина в Ковальском море»

Премия прошла при информационной поддержке партнеров, которыми выступили: Национальный проект России «Туризм и индустрия гостеприимства», сервис планирования путешествий RUSSPASS, научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм», компания «Турлизинг.рф».

Также в рамках проекта прошел фотоконкурс «Сокровища России», где участники поделились своими снимками и показали свою Россию от Калининграда до Камчатки.

Издание Russian Traveler выражает благодарность техническому партнеру премии – компании SINKOM – за надежное техническое обеспечение и организацию бизнес-мероприятия.