В Москве состоится парад ретротрамваев

В нем примут участие 12 уникальных единиц транспорта.

6 апреля в Москве состоится традиционное мероприятие — парад трамваев. Он посвящен 125-летию с момента запуска первых электрических трамваев в Москве, который состоялся 6 апреля 1899 года. Колонна исторических трамваев впервые проследует по одной из самых старых линий столицы на Лесной улице, после чего трамваи выстроятся на площади Тверская Застава рядом с Белорусским вокзалом.

Посетители праздничного парада смогут увидеть уникальные экземпляры из коллекции московского транспорта: от дореволюционного трамвая модели Ф до единственных в своем роде вагонов ЛМ-2000 и КТ3R. Всего в параде примут участие 12 исторических трамваев.

«За долгие годы работы трамвая в столице пассажиров перевозили вагоны нескольких десятков моделей отечественного и зарубежного производства. Многие из них теперь хранятся в нашей коллекции. Увидеть их в движении на улицах города можно всего несколько раз в году во время наших традиционных парадов. Приглашаем горожан отпраздновать день рождения московского трамвая вместе с нами!» — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Колонна начнет движение по Лесной улице в 11:00, а с 11:15 до 16:00 на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала будет работать выставка ретротранспорта. После прохождения парадной колонны гостей ждет выставка исторических трамваев на площади Тверская Застава и ретроавтомобилей на парковке у Белорусского вокзала, а также концерт, бесплатные угощения, развлекательная программа и многое другое.

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