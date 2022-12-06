В Москве вручили премию Russian Traveler Awards 2022

Спешим рассказать – в Москве прошла церемония награждения нашей премии Russian Traveler Awards 2022! Показываем, как это было и кому достались призовые места.
Победителей Russian Traveler Awards 2022 определяли открытым онлайн-голосованием по 12 номинациям и 5 спецноминациям.
Премии получили представители из 19 регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Иркутской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областях, Алтайского и Красноярского края. Республики — Крым, Карелия, Бурятия, Марий Эл. И представители трёх иностранных направлений — Сербии, Индонезии и Шарджи.
Мероприятие прошло при участии директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Сослана Абисалова, председателя экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы Христофора Константиниди. Ну и, конечно, среди выступивших были наши коллеги – издатель Russian Traveler Ирина Ковалевич и главный редактор Иван Васин.
Сослан Абисалов
директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России
Регионы России сами отбирали номинантов и подавали заявки — среди них есть памятники и национальные парки, народные промыслы и экскурсионные маршруты, освещены и многие другие грани отечественного туризма.
Премии получили представители из 17 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областях, Алтайского и Красноярского края, Республик Крыма и Марий Эл. И представители трёх иностранных направлений — Сербии, Индонезии и Шарджи.
Христофор Константиниди
председатель экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы
А вот и список победителей и призеров премии во всех номинациях:
В номинации «Международный туризм»
- 1 место — Сербия, посольство Сербии.
- 2 места — Индонезия, посольство Индонезии.
- 3 место — Шарджа, предствительство Комитета по развитию туризма Шарджи в России.
В номинации «Культурно-исторический объект»
- 1 место — Культурный центр «Пакгаузы», Нижегородская область.
- 2 место — Музей бумаги «Бузеон», Калужская область.
- 3 место — Музей истории Алтайской духовной миссии, Алтайский край.
В номинации «Экскурсионный туристический маршрут»
- 1 место — Путешествие на туристическом поезде РЖД «В Карелию».
- 2 место — Экскурсионный маршрут «Графский поезд», Воронежская область.
- 3 место — Путешествие на туристическом поезде РЖД «Байкальская сказка».
В номинации: «Фестиваль/праздник»
- 1 место — Проект: «Русские оперы в Астраханском кремле», Астраханская область.
- 2 место — Фестиваль «Дикая мята», Тульская область.
- 3 место — «Камышинский арбузный фестиваль», Волгоградская область.
В номинации: «Национальное блюдо»:
- 1 место – Городецкий пряник, Нижегородская область.
- 2 место – Калужское тесто, Калужская область.
- 3 место – Коломенская пастила, Коломна, Московская область.
В номинации: «Оздоровительный курорт»
- 1 место — Город Саки, Республика Крым.
- 2 место — Город Зеленоградск, Калининградская область.
- 3 место — Город Белокуриха, Алтайский край.
В номинации: «Народный промысел»
- 1 место — Хохломская роспись, Нижегородская область.
- 2 место — Тарусская вышивка, Калужская область.
- 3 место — Урюпинский пуховязальный промысел, Волгоградская область.
В номинации: «Экомаршрут»
- 1 место — Авторские экотуры «Пешком по республике», республика Марий Эл.
- 2 место — Экотропа «Чертово городище», Калужская область.
- 3 место — Экотропа «Заповедный лес», Нижегородская область.
В номинации: «Природный объект»
- 1 место — Озеро Светлояр, Нижегородская область.
- 2 место — Река Угра, Калужская область.
- 3 место — Карадагский природный заповедник, республика Крым.
В номинации «Речной круиз»
- 1 место — «Круиз на Соловецкие острова» от компании «ВодоходЪ».
- 2 место — Круиз «Москва — Санкт-Петербург на теплоходе Мустам Карим» от компании «ВодоходЪ».
В номинации «Городской отель»
- 1 место — Palmira Business Club, г. Москва.
- 2 место — Plaza Garden Moscow, г. Москва.
- 3 место — Отель «Герасимов», Тамбовская область.
В номинации «Загородный отель»
- 1 место — Бутик-отель «Рыбзавод», Астраханская область.
- 2 место — Palmira Garden Hotel & SPA, Московская область.
- 3 место — Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Краснодарский край.
В спецноминациях были отмечены:
- «За продвижение и популяризацию культуры и туризма региона» — Министерство культуры и туризма Московской области
- «За гостеприимство» — АНО «Агентство по развитию туризма Ростовской области».
- «За лучшее продвижение города как направления для внутреннего туризма» — Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга.
- «Лучший развлекательный туристический проект» — игорная зона «Красная поляна», Краснодарский край.
- «Морской круиз года» — круизный лайнер Astoria Grande.
Иван Васин
главный редактор журнала Russian Traveler