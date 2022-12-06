В Москве вручили премию Russian Traveler Awards 2022

Спешим рассказать – в Москве прошла церемония награждения нашей премии Russian Traveler Awards 2022! Показываем, как это было и кому достались призовые места.

Победителей Russian Traveler Awards 2022 определяли открытым онлайн-голосованием по 12 номинациям и 5 спецноминациям.

Премии получили представители из 19 регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Иркутской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областях, Алтайского и Красноярского края. Республики — Крым, Карелия, Бурятия, Марий Эл. И представители трёх иностранных направлений — Сербии, Индонезии и Шарджи.

Мероприятие прошло при участии директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Сослана Абисалова, председателя экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы Христофора Константиниди. Ну и, конечно, среди выступивших были наши коллеги – издатель Russian Traveler Ирина Ковалевич и главный редактор Иван Васин.

Сослан Абисалов директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России В целом, это были три тяжёлых года для бизнеса, страны и туристической отрасли. При этом туротрасль в условиях ограничений продолжала работать и получила новые импульсы развития. Объем господдержки за 3 года вырос в 10 раз - с 7 до 70 млрд рублей. Мы со своей стороны не снизим градус внимания к туристической отрасли, ни одно из направлений по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» не будет остановлено. Продолжим взаимодействие с представителями туротрасли. Каждый раз, когда мы едем куда-то отдыхать, получаем новые впечатления - надо помнить о том, что за каждым этим впечатлением стоит труд конкретных людей, которые в том числе присутствуют сегодня на награждении.

Регионы России сами отбирали номинантов и подавали заявки — среди них есть памятники и национальные парки, народные промыслы и экскурсионные маршруты, освещены и многие другие грани отечественного туризма.

Премии получили представители из 17 регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Калужской, Воронежской, Астраханской, Тульской, Волгоградской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областях, Алтайского и Красноярского края, Республик Крыма и Марий Эл. И представители трёх иностранных направлений — Сербии, Индонезии и Шарджи.

Христофор Константиниди председатель экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы Такие премии позволяют привлечь внимание туристов к новым перспективным или еще малоизвестным туристическим направлениям, курортам, объектам культурного наследия и памятникам природы. Особенно хочу отметить, что организаторы премии уделяют большое внимание популяризации бережного отношения к природе и сохранению исторического наследия, ведут большую просветительскую работу в области ответственного потребления. Летом 2022 года Комитетом Госудумы по туризму инициирован масштабный проект внедрения механизмов устойчивого развития в туриндустрии России, в котором уже принимают участие 15 пилотных регионов РФ.

А вот и список победителей и призеров премии во всех номинациях:

В номинации «Международный туризм» 1 место — Сербия, посольство Сербии.

2 места — Индонезия, посольство Индонезии.

3 место — Шарджа, предствительство Комитета по развитию туризма Шарджи в России.

В номинации «Культурно-исторический объект» 1 место — Культурный центр «Пакгаузы», Нижегородская область.

2 место — Музей бумаги «Бузеон», Калужская область.

3 место — Музей истории Алтайской духовной миссии, Алтайский край.

В номинации «Экскурсионный туристический маршрут» 1 место — Путешествие на туристическом поезде РЖД «В Карелию».

2 место — Экскурсионный маршрут «Графский поезд», Воронежская область.

3 место — Путешествие на туристическом поезде РЖД «Байкальская сказка».

В номинации: «Фестиваль/праздник» 1 место — Проект: «Русские оперы в Астраханском кремле», Астраханская область.

2 место — Фестиваль «Дикая мята», Тульская область.

3 место — «Камышинский арбузный фестиваль», Волгоградская область.

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В номинации: «Национальное блюдо»: 1 место – Городецкий пряник, Нижегородская область.

2 место – Калужское тесто, Калужская область.

3 место – Коломенская пастила, Коломна, Московская область.

В номинации: «Оздоровительный курорт» 1 место — Город Саки, Республика Крым.

2 место — Город Зеленоградск, Калининградская область.

3 место — Город Белокуриха, Алтайский край.

В номинации: «Народный промысел» 1 место — Хохломская роспись, Нижегородская область.

2 место — Тарусская вышивка, Калужская область.

3 место — Урюпинский пуховязальный промысел, Волгоградская область.

В номинации: «Экомаршрут» 1 место — Авторские экотуры «Пешком по республике», республика Марий Эл.

2 место — Экотропа «Чертово городище», Калужская область.

3 место — Экотропа «Заповедный лес», Нижегородская область.

В номинации: «Природный объект» 1 место — Озеро Светлояр, Нижегородская область.

2 место — Река Угра, Калужская область.

3 место — Карадагский природный заповедник, республика Крым.

В номинации «Речной круиз» 1 место — «Круиз на Соловецкие острова» от компании «ВодоходЪ».

2 место — Круиз «Москва — Санкт-Петербург на теплоходе Мустам Карим» от компании «ВодоходЪ».

В номинации «Городской отель» 1 место — Palmira Business Club, г. Москва.

2 место — Plaza Garden Moscow, г. Москва.

3 место — Отель «Герасимов», Тамбовская область.

В номинации «Загородный отель» 1 место — Бутик-отель «Рыбзавод», Астраханская область.

2 место — Palmira Garden Hotel & SPA, Московская область.

3 место — Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Краснодарский край.

В спецноминациях были отмечены:

«За продвижение и популяризацию культуры и туризма региона» — Министерство культуры и туризма Московской области

«За гостеприимство» — АНО «Агентство по развитию туризма Ростовской области».

«За лучшее продвижение города как направления для внутреннего туризма» — Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга.

«Лучший развлекательный туристический проект» — игорная зона «Красная поляна», Краснодарский край.

«Морской круиз года» — круизный лайнер Astoria Grande.