В путешествие мечты бесплатно: розыгрыш для тех, кто хочет в отпуск

В честь своего 30-летия МТС проводит розыгрыш призов от сервисов экосистемы. Среди них – возможности, которые не должны упускать путешественники.

Для любителей путешествий МТС Travel подготовил несколько видов призов, главный из которых – путешествие мечты на Мальдивы, Таиланд, Бали или в любом другом направлении в любые даты и в любом составе участников на общую сумму до 500 тысяч рублей.

Кроме того, каждую неделю будет проводиться розыгрыш уикенда на двоих в одном из отелей Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи, а также промокодов на скидку при бронировании отелей.

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Как принять участие в розыгрыше?

Не только клиенты компании могут участвовать в розыгрыше. Чтобы побороться за возможность отправиться в путешествие, достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и выбрать желаемый суперприз. При этом никто не уйдет обиженным: каждому участнику гарантирован подарок.

А что ещё дарят?

Всего в рамках акции будут разыграны миллионы призов. В их числе автомобили, встречи с писателями – Александром Цыпкиным, Сергеем Минаевым, Виталием Терлецким и Асей Казанцевой; с артистами – Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow, амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Настей Ивлеевой, а также подписки на продукты экосистемы. Налоги за победителей в случае выигрыша ценных призов платит организатор розыгрыша.