В Мурманске бразилец чуть не остался ночевать на улице, но его спасли

34-летний турист Фабрисио Миранда сейчас совершает путешествие по России.

Путешественник из Бразилии прибыл в Мурманск из Санкт-Петербурга для осуществления своей давней мечты – увидеть северное сияние. Фабрисио Миранда уже собирался заселиться в отель, когда обнаружил, что потерял миграционную карту — иностранцам этот документ необходим для проживания в России.

Фабрисио Миранда в отделе полиции № 1 УМВД России Фото: УМВД России по Мурманской области

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Фабрисио мог остаться ночевать буквально на улице (сейчас по словам специалистов с Гисметео температура в столице Мурманской области ощущается как −15°). К счастью незадачливого туриста спасли. Сотрудники гостиницы отправили мужчину в Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. Когда Фабрисио приехал в управление, было уже поздно: окошечко, в котором решают вопросы приема и выдачи документов было закрыто. Бразильца не бросили в беде и в этот раз. Когда Фабрисио объяснил, что с ним произошло, специалисты по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России сделали для него исключение. Примерно через час туристу восстановили утерянный документ, чтобы мужчина смог спокойно заселиться в отель.

По словам Фабрисио, поездка на Крайний Север России была его давней мечтой. Мужчина несколько лет назад принял решение начать путешествовать по всему миру: а для этого всегда нужно оставаться на чеку и не терять важные документы (или как минимум знать, где их можно быстро восстановить).