В Мурманске закроют филиалы визовых центров семи стран ЕС

Все они в последние годы почти не выдавали визы россиянам.
Сразу семь европейских стран закроют филиалы визовых центров в Мурманске — об этом сообщил Telegram-канал «Улететь». Речь идет о центрах следующих стран:
- Болгария
- Словения
- Финляндия
- Чехия
- Швеция
- Хорватия
- Литва
Как отмечается в сообщении канала, почти все эти страны, кроме Болгарии, в последние годы почти не выдавали визы в России. В частности, Финляндия, Литва и Чехия перестали принимать почти все заявки из-за введенных ограничений, Словения и Хорватия имели очень маленькое количество обращений, а Швеция прекратила прием документов осенью 2024 года из-за нехватки кадров.
В то же время общее число шенгенских виз, получаемых в России, продолжает расти. Это происходит благодаря тем странам ЕС, которые не сокращают свои филиалы. Среди них — Италия, Франция, Испания, Венгрия и Греция.
Ранее сообщалось, что Кипр собирается войти в шенгенскую зону.
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