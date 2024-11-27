В Мурманске завершилась масштабная экспедиция вдоль границ России

Ее участники проделали путешествие длиной в десять месяцев.

Российская экспедиция «Россия 360» под руководством блогера Богдана Булычева успешно завершилась в Мурманске после десятимесячного путешествия вдоль границ страны. Участники использовали исключительно российскую технику, включая старый «Москвич-426» и современный вездеход «Бурлак».

За время поездки они установили рекорд, став первыми, кто прошел маршрут вдоль всего Северного морского пути на автомобилях за одно лето, что было зафиксировано в Книге рекордов России. Среди приключений — встречи с белыми медведями и обнаружение иностранного разведбуя, переданного пограничникам.

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Ранее сообщалось, что в конце лета и осенью при поддержке фонда «Природа и люди» состоялись сразу две экспедиции по изучению гренландских китов в Охотском море.