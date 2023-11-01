В Муроме появился новый авторский маршрут для туристов

Акцент в нем делается на гастрономию, архитектуру и историю купеческой России.

В Муроме появился новый авторский маршрут выходного дня для туристов: акцент в нем сделан на гастрономию, архитектуру и историю купеческой России. Об этом сообщили в пресс-службе создателя маршрута — ресторанно-гостиничного холдинга WeFamilyGroup. Путешествие начинается на главной улице города. Ее создали в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема, утвержденному Екатериной II в 1788 году. Улица вела по направлению к Москве и служила главной городской артерией.

Первый день

После завтрака туристы встречаются с гидом, который показывает и рассказывает им об истории, знаковых и святых местах Мурома. Вторая половина дня посвящена кулинарному мастер-классу по изготовлению знаменитых муромских калачей: сегодня они изображены на гербе города. Об этом распорядилась императрица Екатерина II, приятно удивленная вкусом калачей, которые она попробовала, оказавшись в Муроме проездом. Кроме того, гостей ожидает дегустация винной карты и закуски — калачи и сыры из сыроварни Тамбовской области.

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Второй день

Во второй день туристы посещают музей-усадьбу Владимира Храповицкого — экскурсия длится два часа. После этого гостей ждет согревающий глинтвейн, а также обед перед дорогой домой. Для тех, кто хочет путешествовать без автомобиля, будет организован трансфер из любой точки Москвы до отеля и обратно.

Туристов разместят в дизайнерском отеле «Муром» на главной улице города.

«На этой улице селились зажиточные купцы и мещане в «мебелированных» номерах — аналогах современных отелей. В отличие от номеров XIX века, в отеле есть все необходимое для комфортного отдыха после длительных пеших прогулок и экскурсий: фирменные матрасы и постельное белье, вафельные халаты, шторы blackout, премиальная косметика из Красной Поляны, а также чайно-кофейные станции с травяными сборами», — говорится в сообщении WeFamilyGroup.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет.