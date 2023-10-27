В «Музеоне» открылась совместная выставка HAVAL и Russian Traveler – «Компас России»

Она продлится до 10 ноября.

Журналисты и фотографы Russian Traveler отправились в путешествие с HAVAL в поисках новых приключений и красивых кадров. Мы вдохновились компасом и четырьмя сторонами света - и построили автомаршруты по четырем разным направлениям.

Первым из них стал кавказский Юг - с Ингушетией, Карачаево-Черкесией и горными серпантинами, вторым - Север с Карелией, Мурманской областью и поморскими поселениями. Также мы отправились восточнее от Москвы - точкой назначения стал Волгоград, и западнее - культурно обогащаться в Тверской области.

Так получилась наша совместная выставка, которую сейчас любой желающий может увидеть в парке «Музеон». Выставка продлится до 10 ноября включительно.

Во всех путешествиях нашими верными спутниками были автомобили HAVAL – на них мы проехали по кавказским скалам, побережью Белого моря, волжским утесам и другим ландшафтам нашей страны. Посмотрите, как это было и куда нас привёл «Компас России»!

Откройте дивные пейзажи нашей страны вместе с нами и вдохновитесь на автопутешествия по России!

У Вас есть любимый автомобильный маршрут, по которому вы уже съездили или мечтаете проехать? Успейте поделиться им со всей страной и стать участником конкурса. Все подробности – здесь.