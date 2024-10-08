Они сорвались с высоты при восхождении на гору Дхаулагири.

В Непале погибли пять российских альпинистов. Они совершали восхождение на гору Дхаулагири и упали с высоты из-за обрыва связки, пишет The Himalayan Times.

По данным газеты, погибли Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Они собирались покорить гору Дхаулагири высотой 8167 метров и сорвались, предположительно, из-за обрыва связки. Все в команде были профессиональными спортсменами, имели опыт восхождения на горы выше 7000 метров.

Россияне вели трансляцию своей экспедиции в социальных сетях, описывая каждый день восхождения. Их экспедиция должна была продлиться 35 дней — альпинисты прилетели в Непал 31 августа и должны были завершить восхождение в начале октября.

«Ребята работают уже выше 8020 метров, держим кулачки. Наладили наконец интернет, хотя это непростая задача на 7420 метрах», — говорится в последнем отчете спортсменов 5 октября.

Реклама

С 6 октября группа считалась пропавшей без вести — и экстренные службы начали поиски россиян. Два дня спустя, 8 октября, спасательный вертолет обнаружил их тела на высоте более 7000 метров. Спастись удалось лишь одному члену команды, который отказался от восхождения в последний день. Выжившего Валерия Шамало доставили в Катманду.