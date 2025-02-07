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В новогодние праздники россияне потратили более 60 млрд рублей

В новогодние праздники россияне потратили более 60 млрд рублей

При этом средний доход туристов не превышает 100 тысяч рублей.

В период новогодних каникул россияне совершили 10,8 млн туристических поездок – на 46% больше, чем годом ранее, гласят данные «Сбераналитики». 

Большинство поездок пришлось на Москву и Московскую область (40%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (14%) и Краснодарский край (3,6%). Замыкают пятёрку самых популярных направлений внутри страны Владимирская (2,4%) и Свердловская области (1,8%). 

Анализ предпочтений россиян в праздники — с 28 декабря по 8 января — также показал, что отдыхающие потратили в этот период 64,4 миллиарда рублей при среднем доходе от 70 до 100 тысяч рублей. Большую часть денег (30%) наши граждане оставили в продовольственных магазинах, ресторанах (16%) и торговых точках (16%). 

Информация о предпочтения российских путешественников была собрана с помощью агрегации обезличенных данных 109 миллионов потребителей и 6 миллионов юридических лиц. 

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