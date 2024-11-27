В Новой Зеландии аэропорт запретил пассажирам долго обниматься

Лимит — всего три минуты.

В Новой Зеландии аэропорт Данидин запретил пассажирам и провожающим долгие объятия. Об этом сообщает CNN.

Администрация авиагавани установила лимит на объятия в три минуты.

«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на объявлениях, размещенных в аэропорту Данидин.

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Генеральный директор аэропорта Даниэль Де Боно при этом сослался на научные исследования, где говорится, что 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви» окситоцина. О требованиях безопасности он не упоминал.

Подобные ужесточения в аэропортах могут принять и в России. В феврале в Минтрансе предложили не пускать в авиагавани провожающих и встречающих. Такие ограничения уже существуют за рубежом — например, в аэропортах Дели или Ташкента, куда люди не могут попасть без билета или пропуска.