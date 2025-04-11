В Нью-Йорке разбился вертолет с туристами

В авиакатастрофе погиб глава испанского филиала Siemens и его семья.

В реку Гудзон в Нью-Йорке рухнул туристический вертолет. Трагедия произошла 10 апреля около 15:15 по местному времени. Все пассажиры на борту и пилот погибли.

Согласно сообщениям правоохранительных органов, в момент крушения внутри кабины находился Агустин Эскобар – директор испанского филиала немецкого концерна Siemens. Он прилетел в Нью-Йорк из Барселоны вместе с семьей в тот же день. Вместе с Эскобаром погибли его жена и трое детей 11, 5 и 4 лет. Четверо человек скончались на месте, ещё двоих пытались реанимировать в больнице, но безуспешно.

Реклама

Агустин Эскобар вместе с семьей незадолго до трагедии Фото: Nypost.com / New York Helicopter Tours

Рухнувший вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV принадлежал туристической компании New York Helicopter. Вертолет должен был облететь статую Свободы и подняться над рекой Гудзон к мосту Джорджа Вашингтона, но после 15 минут в воздухе потерпел крушение. Очевидцы сообщают, что транспортное средство «начало разваливаться» прямо в воздухе – предположительно, у него оторвались лопасти и несущие винты. Руководитель туристической компании, проводившей тур, сказал, что он в шоке от случившегося и никогда не встречался с подобной неполадкой за всю свою карьеру.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняет Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и ФБР. Точные причины крушения станут известны после публикации их заключения.