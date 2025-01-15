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№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
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В отеле Паттайи загадочно погиб чиновник из Владивостока

В отеле Паттайи загадочно погиб чиновник из Владивостока

В убийстве подозревают проститутку-трансгендера.

В номере отеля в Паттайе нашли тело чиновника из администрации Владивостока. Он прилетел в Таиланд накануне Нового года и перестал выходить на связь с семьей, пишет TourDom.

По данным портала, 42-летний Константин поселился в трехзвездочном отеле и отдыхал там в одиночестве. 10 января он должен был вернуться на работу — но так и не появился в администрации. Когда выяснилось, что мужчина не вернулся из отпуска, бывшая жена и сын забили тревогу и узнали, что Константин мертв.

Причина смерти туриста пока остается неизвестной. Но, данным Telegram-канала Mash, не исключается версия об убийстве. Накануне трагедии гостя отеля видели в обществе проститутки-трансгендера. Она могла подсыпать иностранцу транквилизатор, после чего скрыться из номера с ценными вещами. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства случившегося.

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