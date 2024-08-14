Пассажиров из Парижа проверяют на клопов

Их осматривают при помощи специально обученного бигля.

В аэропорту Сеула (Южная Корея) пассажиров из Парижа начали проверять на наличие клопов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Для проверок парижан стали использовать собаку-ищейку — двухлетнего бигля по кличке Секо. Это единственный пес в стране, который обучен определять запах клопов, умеет обследовать помещения и находить насекомых буквально за пару минут. Именно Секо будет встречает возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков.

Группа кинологов с биглем прибыла в Международный аэропорт Инчхон 9 августа, когда из Франции стали прилетать первые спортсмены и чиновники. Пес будет дежурить в аэропорту до 8 сентября. В случае, если клопов найдут, с их «носителями» будут работать сотрудники Cesco, компании по борьбе с вредителями.

Кроме того, во всех самолетах, выполняющих рейсы между Парижем и Сеулом, будет проводиться дополнительная дезинфекция. Во всех остальных ее делают раз в месяц.

О проблемах с клопами во Франции стало известно еще до Олимпиады. Туристы еще прошлой осенью стали жаловаться в соцсетях на нашествие паразитов в соцсетях: они писали, что находят клопов в номерах отелей, больницах, кинотеатрах и в общественном транспорте Парижа.

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