Тишина на Каме: в Перми запустили экскурсионное электросудно

Электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» — бесшумное и экологичное судно с нулевыми выбросами углекислого газа.

Катамаран «ЭкоходЪ 2» может принять на борт до 130 человек. На основной палубе установлены столы и кресла для размещения групп по 2 или 4 человека, а в передней части судна находится салон повышенной комфортности с панорамными окнами. Для удобства гостей на борту есть бар, кондиционер, розетки для зарядки гаджетов, туалетные комнаты.



В программе – регулярные маршруты катамарана по реке Каме с экскурсионными программами, живой музыкой и развлечениями для детей. С понедельника по четверг катамаран «ЭкоходЪ 2» будет курсировать по маршруту Пермь I — Закамск — Пермь I, время в пути — полтора часа.

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«В отличие от дизельных аналогов экономичный «ЭкоходЪ» создает при движении гораздо меньше шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает для пассажиров совершенно новый уровень комфорта, а также сохраняет баланс речной экосистемы», — рассказал Юрий Куликов, генеральный директор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», компании, которая выполняет оперативное управление перевозками.

Серийное производство пассажирских электросудов первыми в России запустило предприятие Emperium, входящее в Sitronics Group, верфь компании, расположена в Ленинградской области,