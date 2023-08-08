В первом полугодии россияне больше 11,6 миллионов раз выехали за границу

Самым популярным направлением оказалась Турция.
Из России с января по июнь 2023 года было совершено 11,6 миллиона поездок за рубеж с различными целями. Это на 30% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистики Погранслужбы ФСБ России.
На первом месте по числу выездов оказалась Турция, куда в первом полугодии отправились 2,3 миллиона россиян. Это на 65% больше, чем за тот же период годом ранее. Второе место занимает Абхазия с 2,1 миллиона выездных поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. Третье место – у Казахстана (1,35 миллиона, плюс 76% к 2022 году).
Четвертое место досталось Объединенным Арабским Эмиратам – 882,7 тысячи выездов, прирост по сравнению с прошлым годом почти двукратный (91%). На пятом месте оказался Египет – 578,6 тысячи поездок, что на 35% больше, чем годом ранее.
В первую десятку также вошли Таиланд, Армения, Грузия, Финляндия и Китай. В первом полугодии прошлого года россияне совершили со всеми целями 8,86 миллиона поездок за рубеж. В первую десятку тогда входили Украина и Эстония.
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