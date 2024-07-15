авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Подмосковье на выходных пройдет крупнейший конный фестиваль

Фото: Фестиваль «Иваново поле»

Шестой по счёту конный фестиваль «Иваново поле» пройдёт в Подмосковье с 19 по 21 июля.

Масштабный семейный фестиваль на три дня погрузит гостей в мир профессионального конного спорта, традиций разных народов, искусства, ремесел и современных технологий.

Кульминацией мероприятия станет грандиозное конное гала-шоу, в котором примет участие более 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России, среди которых театр Ларисы Луста, Hidalgo show team, Fairytale Horse, Кремлевская школа верховой езды и новые коллективы-звезды фестиваля.

Фото: Фестиваль «Иваново поле»
Фото: Фестиваль «Иваново поле»
Фото: Фестиваль «Иваново поле»

На малом поле пройдут состязания по основным видам конного спорта – конкур, выездки, конное поло, драйвинг и другие. В выступлениях примет участие более сотни спортсменов.

«Думаю, что конная культура развивается в том числе и благодаря «Иванову Полю». Каждый год мы видим, как любители спорта работают над собой, учатся и постепенно превращаются в профессионалов, которые уже могут выступить на малом поле фестиваля, а если их профессионализм достигнет необходимого уровня, то и на Большом поле» - рассказала директор по маркетингу «Иванова Поля» Инесса Тарасова.

Фото: Фестиваль «Иваново поле»

Традиционно гостей фестиваля будут ждать тематические ярмарки, интерактивные площадки, а также фудкорт. Посетители смогут взять с собой своих питомцев, которых ждут приятные сюрпризы и отдельная зона отдыха.

К тому же в этом году организаторы подготовили программу, которая объединит не только культуру и спорт, но и семейные ценности. На территории фестиваля впервые откроется зона спортивных развлечений Zdrav-город и этнопарк славянских ремёсел «Город солнца».

Каждый год «Иваново Поле» привлекает около 30 000 гостей. Организаторами выступает Конноспортивный клуб Horseka Sport (КСК «Ивановское») при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства спорта и туризма и правительства МО.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024