В Подмосковье на выходных пройдет крупнейший конный фестиваль

Шестой по счёту конный фестиваль «Иваново поле» пройдёт в Подмосковье с 19 по 21 июля.

Масштабный семейный фестиваль на три дня погрузит гостей в мир профессионального конного спорта, традиций разных народов, искусства, ремесел и современных технологий.

Кульминацией мероприятия станет грандиозное конное гала-шоу, в котором примет участие более 500 лошадей под управлением артистов из конных театров со всей России, среди которых театр Ларисы Луста, Hidalgo show team, Fairytale Horse, Кремлевская школа верховой езды и новые коллективы-звезды фестиваля.

Фото: Фестиваль «Иваново поле»

На малом поле пройдут состязания по основным видам конного спорта – конкур, выездки, конное поло, драйвинг и другие. В выступлениях примет участие более сотни спортсменов.

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«Думаю, что конная культура развивается в том числе и благодаря «Иванову Полю». Каждый год мы видим, как любители спорта работают над собой, учатся и постепенно превращаются в профессионалов, которые уже могут выступить на малом поле фестиваля, а если их профессионализм достигнет необходимого уровня, то и на Большом поле» - рассказала директор по маркетингу «Иванова Поля» Инесса Тарасова.

Фото: Фестиваль «Иваново поле»

Традиционно гостей фестиваля будут ждать тематические ярмарки, интерактивные площадки, а также фудкорт. Посетители смогут взять с собой своих питомцев, которых ждут приятные сюрпризы и отдельная зона отдыха.

К тому же в этом году организаторы подготовили программу, которая объединит не только культуру и спорт, но и семейные ценности. На территории фестиваля впервые откроется зона спортивных развлечений Zdrav-город и этнопарк славянских ремёсел «Город солнца».