В Подмосковье в небо запустят гигантские шары-валентинки

Фестиваль воздушных шаров пройдет в городе Дмитров.

Уже в третий раз в подмосковном городе Дмитров в небо запустят сразу 12 гигантских шаров в форме сердца, сообщила администрация муниципального округа в Telegram-канале. Мероприятие пройдет во второй половине февраля – дата будет зависеть от погодных условий, её обещают уточнить позже.

«Не пропустите это захватывающее зрелище в одну из дат: 14-16 или 21–23 февраля!», – говорится в сообщении организаторов.

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Фестиваль воздушных шаров в форме сердец традиционно организуется воздухоплавательным клубом «Аэровальс». Во время представления зрители смогут насладиться завораживающей красотой пролетающих по небу «сердец», а пилотам шаров предстоит посоревноваться в меткости: прямо из шара они должны будут выпустить «стрелу» и попытаться поразить на земле мишень в форме сердца. В фестивале примут участие клубы Москвы, Дмитрова и Переславля.

Фото: Новости Дмитровского округа / Telegram-канал

Особенно организаторы приглашают принять участие в фестивале влюбленных и мечтателей. Все зрители смогут наблюдать полёт шаров с земли, а также сами погрузиться в «сердечный» аэростат (правда, уже платно).