В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили сидеть на нижних

Правда, только во время завтрака, обеда и ужина.

Пассажирам верхних полок поездов официально разрешат сидеть на нижних во время завтрака, обеда и ужина. Это закреплено в нововведениях РЖД, которые вступят в силу с 1 сентября.

Согласно им, за пассажирами верхних полок закрепляется право садиться за столик у нижней полки на время еды — на 30 минут утром и вечером, на один час днем. При этом время для завтрака, обеда и ужина четко регламентировано: с 7 до 10 утра, с 12 до 15 дня и с 19 до 21 часа. В случае, если человек все равно не сможет договориться с соседом, он может обратиться к проводнику.

Нововведения коснутся и других правил проезда в поездах. Например, теперь пассажиры смогут слушать музыку и смотреть фильмы только в наушниках. В РЖД вводится запрет на использование в пути средств звукоусиления и музыкальных инструментов.

Кроме того, с осени на мелких собак без клетки или контейнера будут распространяться правила перевозки крупных собак: в наморднике, с поводком и на полу отдельного купе.

Реклама

Купить билет на поезд теперь можно будет не только по обычному, но и по загранпаспорту. Кроме того, человек может предъявить временное удостоверение личности, паспорт иностранного гражданина, военный билет или справку об освобождении из мест лишения свободы.