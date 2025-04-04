В поезде Москва — Петербург появился вагон-отель. Билеты стоят больше 300 тысяч рублей

В нём всего одно купе с кроватью, душевой и отдельной переговорной.

В поездах между Москвой и Санкт-Петербургом запустили вагон-гостиницу c билетами за 322 000 рублей. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает частные поезда «Гранд Экспресс» (к нему присоединят новые вагоны) и «Таврия».

В вагоне-гостинице будет всего одно купе. А в нём – всё для комфортного путешествия: широкая двуспальная кровать, прикроватная тумбочка, рабочий стол с кожаным офисным креслом и комфортная душевая комната. Кроме того, в вагоне имеется небольшая переговорная с диваном, столом, телевизором и спальными полками. Также там есть большой стол для обедов или переговоров, рассчитанный на 8 человек.

Билеты в новый вагон можно приобрести с 18 апреля. Время в пути составит 9 часов. В стоимость проезда входит питание, дорожный набор со средствами гигиены и трансфер в месте прибытия. Перевозить животных в вагоне запрещено.

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Эксперты в туристической отрасли считают, что вагон может пригодиться вип-сегменту и деловым туристам. Но есть сомнения в том, насколько востребованным окажется такой способ путешествий: время в пути от Москвы до Петербурга (и наоборот) будет в два раза дольше, чем в «Сапсане», а цена всё-таки – значительно выше.