В погоне за северным сиянием: топовые и самые бюджетные локации в России

Сейчас Солнце находится на пике своей активности – а значит, земляне могут наблюдать множество красочных переливов на ночном небе. Больше всего повезёт жителям – и туристам – северных регионов.

Новый проект «За Авророй» от сервиса бронирования гостиниц Отелло рассказывает о местах в России, где шансы увидеть северное сияние наиболее высоки. Эксперты Отелло пообщались с астрономами и узнали, как «поймать» Аврору, составили топ подходящих локаций и сравнили их отели по средней стоимости за сутки.

Физика или магия: что такое северное сияние?

Северное сияние (Aurora Borealis) – это оптическое явление, которое представляет собой свечение верхних слоев атмосферы Земли в результате попадания в нее заряженных частиц солнечного ветра или при более масштабных выбросах массы из звёздной короны. Частицы сталкиваются с азотом, кислородом, водородом и другими газами, что приводит к высвобождению энергии в виде света. Для любителей наблюдать за ночным небом это значит одно — пейзажи захватывающей красоты.

Лучший сезон для наблюдения полярных сияний: с сентября по апрель. Сияния можно увидеть и летом, но их сложнее поймать, так как во многих регионах России ночи еще достаточно светлые. Наиболее яркую аврору обычно можно застать с 22:00 до 03:00, а во время полярной ночи – с 17:00 и до самого утра.

«Яркие сияния чаще видны во время максимума солнечной активности, которые повторяются каждые 11 лет. В 2024 году идёт пик очередного цикла – до 2026 года Aurora Borealis будут частыми и заметными», — рассказал Станислав Короткий, руководитель клуба научных путешествий «Астроверты».

Северное сияние на Ладоге, Бухта Моторная, Ленинградская область. 13 августа 2024 года Фото: Алексей / фотохостинг Russian Traveler

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Где в России лучше всего охотиться за Авророй: топ локаций и сравнение цен

Специалисты из клуба научных путешествий «Астроверты» и энтузиасты из Aurora Hunters считают, что легче всего поймать красочные сияния на севере России, особенно в регионах вблизи полярного круга. Однако, чтобы поймать Аврору, не обязательно ехать на Крайний север.

Самое важное в погоне за северным волшебством – это солнечная активность, ясное небо и открытая местность без искусственного освещения. Эксперты Отелло изучили карту светового загрязнения, выбрали топ локаций в четырех наиболее подходящих регионах, а на сайте проекта добавили фильтр «Северное сияние» — он включает в себя расширенный список регионов и поможет быстрее найти нужные гостиницы.

Увидеть яркие сияния и при этом провести время в комфортных загородных отелях можно, например, в Ленинградской области и в соседней Республике Карелия – средняя стоимость ночи в гостиницах здесь составляет 12 100 и 9400 рублей, соответственно.

Много живописных отелей можно найти в Мурманской области, средняя цена проживания здесь – 7800 рублей за ночь. Наиболее выгодные условия проживания в Архангельской области, стоимость за ночь составляет 5650 рублей, однако здесь не так много отелей вдали от города, которые доступны в зимний сезон.

В погоню за северным сиянием можно также отправиться дальше по полярному кругу: в Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Красноярский край. Или ближе к средней полосе – в Вологодскую область и на север Московской области. Здесь астрономы рекомендуют уехать на 50-100 километров от крупных городов.

Северное сияние Арктики, посёлок Кюсюр Булунского улуса в Республике Саха (Якутия) Фото: Велигура Александр Стефанович / фотохостинг Russian Traveler

Советы для охотников за Авророй

Чтобы увеличить шансы поймать северное сияние и насладиться его красотой сполна, путешественникам стоит подготовиться. При выборе места наблюдения нужно обратить внимание не только на отсутствие освещения, но и на ландшафт – отлично подойдут берега рек и озёр, вершины сопок и бескрайние поля.

Важно также следить за прогнозами погоды и Авроры – примерный прогноз сияния можно посмотреть, например, на сайте Aurora Hunters. Тут важно помнить о погрешностях — так, самым точным будет прогноз на сутки (прогнозы начиная от трех дней и до месяца в 50-70% случаев получаются ошибочными).

Так как полярное сияние лучше видно в северных регионах России, то лучше одеться тепло и многослойно: важно использовать термобелье и выбирать одежду с защитой от ветра. Стоит приобрести туристические грелки, они помогут быстро согреть технику, ноги или руки. Также будет удобнее добраться до места наблюдения на своем или арендованном авто, там можно будет согреться в случае долгого ожидания. Однако подойдет и такси, особенно если путешествуете с компанией или попутчиками.