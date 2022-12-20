В поле зрения: 8 самых захватывающих диорам Калужской области

Несмотря на весь прогресс в области виртуальной и дополненной реальности, трёхмерные компьютерные модели и сложные голограммы, старые добрые диорамы продолжают оставаться одним из наиболее зрелищных и осязаемых способов знакомства с важнейшими сражениями в летописи России. Вместе с туристско-информационным центром “Калужский край” мы выбрали восемь самых интересных диорам региона, которые помогут путешественникам погрузиться в историю нашей страны.

1. Оборона Козельска 1238 года

Где: Козельск

Диорама, размещённая в старинном двухэтажном здании XIX века, бывшем имении купца Цыплакова, знакомит посетителей с памятными событиями 1238 года, ознаменованного опустошительным монголо-татарским нашествием. Жители города сопротивлялись полчищам хана Батыя в течение семи недель, за что тот – в ответ на «неслыханную дерзость» — назвал Козельск «злым городом» и сжёг его дотла.

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2. Великое стояние на реке Угре

Где: село Дворцы

Диорама, ставшая последней работой художника Павла Рыженко, находится на территории монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь – на том самом месте, где в 1480-м располагались войска, участвовавшие в Великом стоянии на Угре. Именно это историческое противостояние привело к окончанию монголо-татарского ига и рождению Московской Руси. На холсте изображено 155 персонажей и передан дух русского военного лагеря — при просмотре слышны выстрелы пушек и звон колоколов, голоса людей и цокот копыт, благодаря чему достигается ещё больший эмоциональный эффект. Посещение музея-диорамы возможно только в составе экскурсионной группы.

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3. Малоярославецкое сражение

Где: Малоярославец

210 лет назад небольшой калужский городок Малоярославец стал ареной кровопролитной битвы русской и французской армий за контроль над дорогой на Калугу. Этот провальный для войск Наполеона бой и стал сюжетом диорамы в военно-историческом музее 1812 года – она расположилась в часовне XIX века, вблизи братских могил. Полное погружение в контекст обеспечивает и “саундтрек” – дикторский текст и симфоническая увертюра Чайковского.

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4. Брусиловский прорыв

Где: Козельск

Помимо «Обороны Козельска 1238 года» в музейно-краеведческом центре «Дом Цыплаковых» есть еще одна диорама, она посвящена куда более поздним событиям. А именно Брусиловскому прорыву 1916 года, ставшему крупнейшим сражением и самой успешной операцией России в Первой мировой войне: австро-венгерская и германская армия потерпела тяжелейшее поражение, а русские войска смогли захватить Южную Галицию и Буковину.

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5. Освобождение Калуги

Где: Калуга

Калужский областной краеведческий музей – ныне Калужский объединенный музей-заповедник — считается одним из старейших в России: он был основан еще в середине XIX века. Его основная коллекция располагается в бывшей усадьбе купца первой гильдии И. М. Золотарева. Небольшая диорама «Освобождение Калуги» — центр экспозиции «Калужский край в годы Великой Отечественной войны», рассказывающей о героических страницах военной истории региона: город был отвоеван советской армией в декабре 1941-го в рамках Калужской наступательной операции.

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6. Освобождение города Юхнова

Где: Юхнов

Городской краеведческий музей – один из лучших районных музеев Калужской области — расположен рядом с мемориальным комплексом, на братской могиле павших в годы Великой Отечественной войны. Небольшая, но весьма детальная диорама «Освобождение города Юхнова», в работе над которой принимали участие московские члены Творческого союза художников и калужский художник-декоратор, рассказывает о боевых действиях в городе в 1942 году.

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7. Бой за Гнездиловскую высоту

Где: Спас-Деменск

В культурно-историческом центре, открывшемся в городке Спас-Деменск весной этого года, можно увидеть экспозицию о быте и традициях калужской глубинки, а также о Великой Отечественной войне. Её центром и стала диорама боя за Гнездиловскую высоту: стратегический плацдарм, позволявший удерживать многокилометровую линию обороны, был взят в августе 1943-го после пятидневных упорных боёв.

8. Штурм Берлина

Где: Жуков

Масштабная и драматичная диорама «Штурм Берлина» в музее Г. К. Жукова – первом в нашей стране музее, посвящённом Маршалу Победы, филиале Центрального музея Великой Отечественной войны — признана одним из лучших произведений этого жанра в России. Дополняет эффект мемориальная коллекция личных вещей Георгия Константиновича — её основу составляют бесценные реликвии, связанные с жизнью великого полководца.

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