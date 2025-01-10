В Польше туристы спросили дорогу у нейросети и застряли в горах

Путешественникам пришлось обращаться за помощью к спасателям.

В Польше группа туристов пошла по маршруту, предложенному нейросетью ChatGPT, но застряла в горах. Путешественники запросили у нейросети оптимальный маршрут перед восхождением в Татры — и та посоветовала им пройти кратчайшим путем из долины Пяти польских прудов до горного приюта Хала-Гонсеникова.

При этом, по оценкам экспертов, зимой такой маршрут крайне опасен. В итоге туристы оказались в ловушке на перевале Кшижне и не смогли двигаться дальше. Путешественникам пришлось вызывать спасателей, которые благополучно доставили их в безопасное место.

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