В Приморье медведь убил двух мужчин и загрыз 35 собак

После этого хищника нашли и застрелили.

В Приморье медведь, предположительно, больной бешенством, убил двух мужчин и загрыз 35 собак. Хищника застрелили в поселке Лучегорск, сообщили в региональном главке МВД.

Медведя убили, когда он пробирался к собачьему приюту, где уже совершал нападения. Теперь специалистам предстоит выяснить, было ли агрессивное животное больным — или просто раненым. У хищника взяли анализ на бешенство.

«Судя по фотографиям с места, медведь не в том весе, в котором должен быть в середине сентября, когда они готовятся к зимней спячке, он слишком худой. Когда голова настолько большая по отношению к телу — это явный признак того, что зверю не хватает еды, и причиной может быть болезнь. У него сейчас взяты анализы , результаты будут готовы через 3-4 дня», — рассказал журналистам директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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Вечером 23 сентября бурый медведь вошел в дачный домик, где находились двое мужчин, и загрыз их насмерть. Затем он напал на приют для бездомных животных и растерзал там 35 собак. Хищника сутки искали сотрудники Охотнадзора совместно с полицией: к поискам медведя привлекли дроны, поисковиков снабдили приборами ночного видения, к операции присоединились охотники из числа общественников.

В Приморском крае часто сообщают о нападениях медведей на людей. Так, в октябре 2023 года медведь напал на рыбака в селе Березовка и загрыз его. Хищника тоже нашли и застрелили.