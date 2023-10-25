В Приморье нашли письмо в бутылке от участников кругосветки

Его обнаружили сотрудники морского заповедника.

В Приморье нашли письмо в бутылке, выброшенной в море участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим». Об этом сообщили в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Бутылку обнаружили сотрудники Дальневосточного морского заповеднике. В нем лежало послание, где рассказывалось об экспедиции. Кроме того, автор пожелал попутного ветра человеку, который однажды найдет его письмо.

Фото: «Земля леопарда»

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Письмо в бутылке выбросили с судна в августе — за два месяца бутылка преодолела более тысячи километров. В написания письма экипаж «Пилигрима» шел с Камчатки вдоль Курил и Сахалина во Владивосток.

Российское судно «Пилигрим», выполненное в виде копии поморской ладьи XVIII века, начало свое кругосветное путешествие в августе 2017 года. За шесть лет оно побывало в 15 странах, преодолев более 18,5 тысячи морских миль.

«Моря нашей страны необъятны и неповторимы, их природу необходимо сохранять для будущих поколений. С палубы корабля как никогда сильно ощущается ценность этой природы. Поэтому символичен и приятен тот факт, что послание «Пилигрима» попало в акваторию Дальневосточного морского заповедника, где море сохранено в первозданном виде», — отметил начальник сектора «Морской» отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда» Василий Горобейко.