В прошлом году Европу посетило более миллиона россиян

Большинство авиапассажиров путешествовало в страны ЕС и Великобританию через Турцию.
В 2024 году Европу посетило около 1,4 миллиона россиян, показал анализ Ассоциации Туроператоров России.
В основном жители нашей страны добирались до Великобритании и Евросоюза на самолёте: исследование данных Пограничной службы ФСБ России гласит, что 0,6 миллиона поездок через третьи страны пришлись на Европу, причем Турция стала главным авиахабом россиян. Через аэропорты Турции в Европу отправилось около 400 тыс. наших соотечественников, ещё около 200 тыс. добрались до стран Евросоюза через ОАЭ, Сербию, Марокко, аэропорты стран СНГ и Закавказья.
Аналитики отмечают, что в прошлом году россияне в основном ездили в Европу не с туристическими целями, а на лечение или учёбу, ради посещения родственников или по другим делам.
Ещё около 0,8 миллиона россиян добрались до стран ЕС с помощью наземного транспорта или пересекли границу пешком, в основном через пункты пропуска с Эстонией (510 тыс.) и Польшей (209 тыс.). Остальные пересекли границу через Литву, Латвию и Норвегию. Причем въезжали в эти страны не простые российские туристы (сейчас это невозможно), а обладатели ВНЖ или держатели паспортов ЕС.
Суммарный поток в Европу из России в 2024 достиг 1,4 миллиона поездок – это на 90% меньше в сравнении с докризисным 2019 годом, когда было совершено 14,37 миллиона визитов.
Всего, по данным пограничников, в прошлом году по 25 самым популярным туристическим направлениям россияне совершили 17, 4 миллионов поездок.
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