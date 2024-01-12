В прошлом году Кубу посетило рекордное количество туристов

Предыдущий рекорд был установлен в допандемийном 2019 году.

Кубу в 2023 году посетило почти 185 тысяч российских туристов. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные Минтуризма острова. По количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы.

Эксперты отмечают, что увеличение российского турпотока на Кубу обусловлено активностью туроператоров, в первую очередь, компании PEGAS Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и «Интурист». Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России (то есть 84% всех туристов из РФ).

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«Рейсы Nordwind имеют отличную заполняемость, в среднем превышающую 92% вместимости самолета», – сообщили в минтуризма Кубы.

Остальная часть россиян в 2023 году путешествовала на Кубу на рейсах авиакомпании «Россия» (перелеты из Москвы в Варадеро и Гавану) и венесуэльской Conviasa (летает из Москвы в Гавану).

На рейсах Conviasa блочную перевозку предлагают туроператоры Coral Travel и FUN&SUN. С 14 января 2024 года FUN&SUN увеличивает свой блок на рейсах Conviasa до 120 мест. В продаже туроператора уже есть туры на этой перевозке на летний сезон.