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В прошлом году россияне поставили рекорд по внутреннему туризму

В прошлом году россияне поставили рекорд по внутреннему туризму

Рассвет в Суздале

Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, причина — не только с тем, что сложнее стало путешествовать за границу. По его мнению, рост внутреннего туризма происходит, в том числе, в связи с развитием региональной туристической инфраструктуры и повышением качества сервиса, путешественники всё чаще выбирают локальные направления. 

Статистика демонстрирует значительный рост: с 78 миллионов туристических поездок в 2023 году показатель увеличился до 92 миллионов в 2024-м. Такой тренд, по мнению чиновника, объясняется не только сложностями с дальними зарубежными путешествиями и их высокой стоимостью, но и возросшим интересом россиян к доступным маршрутам внутри страны. Туристы оценили преимущества близких направлений, открыв для себя новый формат отдыха.

С начала 2025 года 3 миллиона российских туристов уже совершили поездки внутри страны (и лишь 100 тысяч человек выехали за границу).

 

 

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