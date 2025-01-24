В прошлом году россияне поставили рекорд по внутреннему туризму

Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, причина — не только с тем, что сложнее стало путешествовать за границу. По его мнению, рост внутреннего туризма происходит, в том числе, в связи с развитием региональной туристической инфраструктуры и повышением качества сервиса, путешественники всё чаще выбирают локальные направления.

Реклама

Статистика демонстрирует значительный рост: с 78 миллионов туристических поездок в 2023 году показатель увеличился до 92 миллионов в 2024-м. Такой тренд, по мнению чиновника, объясняется не только сложностями с дальними зарубежными путешествиями и их высокой стоимостью, но и возросшим интересом россиян к доступным маршрутам внутри страны. Туристы оценили преимущества близких направлений, открыв для себя новый формат отдыха.

С начала 2025 года 3 миллиона российских туристов уже совершили поездки внутри страны (и лишь 100 тысяч человек выехали за границу).