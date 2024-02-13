Теперь ему грозит семь лет колонии за контрабанду наркотиков.
В аэропорту Санкт-Петербурга задержали туриста из Германии, который прилетел к подруге по переписке и привез пакет мармеладных мишек с марихуаной. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
38-летний немец привлек внимание таможенников при прохождении осмотра. В его рюкзаке нашли заметили пакетик с изображением листа каннабиса. Внутри оказалось шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом 20 граммов.
Мишек направили на экспресс-тест, и он подтвердил, что в сладостях содержится тетрагидроканнабинол — запрещённое к перемещению наркотическое средство. Иностранец пояснил, что купил мишек в Германии и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.
Несмотря на это, туриста арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.
Ранее мы писали, как в США пассажир самолета объелся таких же мармеладок и устроил дебош.
Из-за шоколадки российской туристке грозит семь лет тюрьмы
Читайте также
В Пулково у немца нашли мармеладных мишек с марихуаной
Жители Майорки объявили войну иностранным туристам, чтобы защитить нетронутые пляжи
В Северной Корее построят туристическую зону для туристов из России
Африканская страна отменила визы для российских туристов
Как будет взиматься туристический налог на Бали?