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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
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В Пулково у немца нашли мармеладных мишек с марихуаной

Фото: Unsplash

Теперь ему грозит семь лет колонии за контрабанду наркотиков.

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали туриста из Германии, который прилетел к подруге по переписке и привез пакет мармеладных мишек с марихуаной. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Фото: ФТС России

38-летний немец привлек внимание таможенников при прохождении осмотра. В его рюкзаке нашли заметили пакетик с изображением листа каннабиса. Внутри оказалось шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом весом 20 граммов.

Мишек направили на экспресс-тест, и он подтвердил, что в сладостях содержится тетрагидроканнабинол — запрещённое к перемещению наркотическое средство. Иностранец пояснил, что купил мишек в Германии и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.

Несмотря на это, туриста арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.

Ранее мы писали, как в США пассажир самолета объелся таких же мармеладок и устроил дебош. 

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