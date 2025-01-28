В Пусане дотла сгорел самолет. Все пассажиры выжили

Бортпроводникам удалось быстро эвакуировать 169 человек, а потом спастись самим

В аэропорту Пусана (Южная Корея) сгорел самолет. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа — всем удалось спастись, пишет Yonhap News.

Инцидент произошел вечером 28 января. В аваигавани Кимхэ загорелся самолет Air Busan, который должен был лететь в Гонконг. Когда лайнер готовился к взлету, у него вспыхнула хвостовая часть. Члены экипажа быстро и слаженно провели эвакуацию: спустили всех пассажиров по надувным трапам, затем вышли сами. Никто не пострадал.

Реклама

Сам самолет сгорел полностью — пламя быстро перекинулось на фюзеляж. Причины случившегося выясняют специалисты.

Похожая ситуация произошла в Японии в начале прошлого года. Самолет Japan Airlines загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе. Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа на борту Airbus A350 были благополучно эвакуированы

29 декабря в Южной Корее разбился Boeing-737, летевший Таиланда в Муан. При посадке борт врезался в ограждение в конце полосы, затем загорелся и взорвался. На борту находился 181 человек, включая экипаж — 179 из них погибли, выжили только двое. Причиной трагедии назвали столкновение лайнера с птицей, которое привело к отказу шасси.