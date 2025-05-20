авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 2 (16)

апрель-май

Russian Traveler №2(16) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Росавиации высказались о введении новых штрафов для пассажиров

В Росавиации высказались о введении новых штрафов для пассажиров

Ведомство опровергло санкции для встающих раньше времени в авиалайнерах.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство не планирует вводить санкции против пассажиров, преждевременно покидающих свои места на борту самолета до его полной остановки, как это делают некоторые авиакомпании Турции, включая Turkish Airlines. 

По словам спикера, Росавиация внимательно следит за влиянием данной практики на российских туристов, однако введение штрафов отдельно взятыми перевозчиками противоречит действующему законодательству и не поддерживается ведомством.

Ранее сообщалось, что новый приказ Минтранспорта позволит туристам сохранить обратный билет даже в случае опоздания на первый рейс из единого бронирования — новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025