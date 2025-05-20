В Росавиации высказались о введении новых штрафов для пассажиров

Ведомство опровергло санкции для встающих раньше времени в авиалайнерах.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство не планирует вводить санкции против пассажиров, преждевременно покидающих свои места на борту самолета до его полной остановки, как это делают некоторые авиакомпании Турции, включая Turkish Airlines.

По словам спикера, Росавиация внимательно следит за влиянием данной практики на российских туристов, однако введение штрафов отдельно взятыми перевозчиками противоречит действующему законодательству и не поддерживается ведомством.

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Турецкие авиалинии начнут штрафовать торопливых пассажиров читать

Ранее сообщалось, что новый приказ Минтранспорта позволит туристам сохранить обратный билет даже в случае опоздания на первый рейс из единого бронирования — новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.