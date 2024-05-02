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Горные приключения с Jaecoo J7
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В Роспотребнадзоре дали советы: как не стать жертвой мошенников при покупке тура

Фото: Unsplash

Никогда не отправляйте деньги на личную карту агента и другое.

Подсказки по обходу ловушек мошенников при бронировании отпуска были размещены в соцсетях Роспотребнадзора.

Что советуют? Во-первых, отдавать предпочтение проверенным турагентствам, которые давно работают на рынке, а не новым игрокам.

Также важно удостовериться, что выбранное агентство сотрудничает с надежным туроператором. Чтобы это сделать, нужно проверить его регистрацию в Едином федеральном реестре на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

Кроме того, не стоит рисковать и отправлять деньги на личную карту турагента при оплате тура, так как это может привести к весьма неприятным последствиям (вы не получите ни тура, ни денег назад). Безопаснее воспользоваться проверенными методами, например, перевести деньги на расчетный счет. Важно не забыть получить и сохранить чек после проведения операции.

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