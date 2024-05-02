В Роспотребнадзоре дали советы: как не стать жертвой мошенников при покупке тура

Никогда не отправляйте деньги на личную карту агента и другое.

Подсказки по обходу ловушек мошенников при бронировании отпуска были размещены в соцсетях Роспотребнадзора.



Что советуют? Во-первых, отдавать предпочтение проверенным турагентствам, которые давно работают на рынке, а не новым игрокам.



Также важно удостовериться, что выбранное агентство сотрудничает с надежным туроператором. Чтобы это сделать, нужно проверить его регистрацию в Едином федеральном реестре на официальном сайте Минэкономразвития РФ.



Кроме того, не стоит рисковать и отправлять деньги на личную карту турагента при оплате тура, так как это может привести к весьма неприятным последствиям (вы не получите ни тура, ни денег назад). Безопаснее воспользоваться проверенными методами, например, перевести деньги на расчетный счет. Важно не забыть получить и сохранить чек после проведения операции.

Реклама