В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пляж для купания

В ведомстве считают, что далеко не все водоемы безопасны.

При отборе места для отдыха, важно обращать внимание на состояние пляжа. Наличие урн, скамеек, навесов, кабинок для переодевания, спасательных и медицинских пунктов, а также общественных туалетов – все это крайне важно, по мнению специалистов, которых цитирует «Парламентская газета».

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Еще один важный момент: если вода и прибрежная зона кажутся чистыми, не исключено, что в песке и воде могут находиться патогенные микроорганизмы, такие как ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, лямблии, шигеллы, сальмонеллы, вирусы гепатита А и Е.



Необязательно глотать воду, чтобы заразиться ими – бактерии и паразиты могут проникнуть в организм через слизистые оболочки и раны на теле. Раны от свежего пирсинга и новой татуировки также могут стать путем проникновения.



Эксперты ведомства подчеркивают, что в небезопасных и несанитарных местах будут установлены предупредительные знаки «Купание запрещено».

Новые правила устанавливают, что пляжам высшей категории будет присвоен синий флаг, пляжам второй категории – зеленый, а пляжам третьей категории — желтый. Различия между ними минимальны, единственное, на пляже под желтым флагом таких удобств, как медпомощь, дорожки для инвалидов, пляжные зонты и шезлонги, пункты питания и развлечения, парковки, оборудованные детские и спортивные зоны.