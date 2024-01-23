В России хотят изменить правила перевозки животных в поездах

В будущем такая перевозка может стать персонифицированной.

Перевозка животных в российских поездах может стать персонифицированной — об этом рассказал заместитель гендиректора транспортной компании РЖД Иван Колесников. Поводом для этой инициативы стал скандал вокруг погибшего кота Твикса, которого проводница посчитала забежавшим с улицы и высадила из поезда в 30-градусный мороз.

«Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим», — сказал Колесников, выступая на круглом столе в Госдуме.

Реклама

В свою очередь гендиректор «Федеральной пассажирской компании» («дочки» РЖД) Владимир Пястолов добавил, что она доработает информационные системы так, чтобы данные о питомцах-пассажирах отображались в мобильных устройствах сотрудников.

«Проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне», — заключил Пястолов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Сан-Франциско (штат Калифорния, США) черно-белый кот с добрым нравом стал членом местной команды животных психологической поддержки.