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Открываем Москву с RUSSPASS
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В России изменили правила перелетов с детьми

Фото: Unsplash

Авикомпаниям запретили отсаживать их от родителей.

В России изменили правила авиаперелетов с детьми. Теперь родители смогут сами выбирать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок, сообщили в Генеральной прокуратуре. 

Информировать о нововведении будут на сайтах перевозчиков и на стойках регистрации. Кроме того, добавили в надзорном ведомстве, генпрокурор поручил проверить соблюдение авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми.

Генпрокуратура уже установила, что акты некоторых авиакомпаний, касающиеся условий обслуживания пассажиров с детьми, не соответствуют закону. К примеру,они разрешали рассадку детей до 12 лет и родителей по разным местам — в частности, если они летят разными классами обслуживания.

Для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного полета, включая вопросы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций.

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