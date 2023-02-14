В России стартовала очередная распродажа авиабилетов

Авиакомпания «Азимут» продает билеты по цене от 888 рублей.

Авиакомпания «Азимут» проводит распродажу авиабилетов в честь 100-летия гражданской авиации России. С 10 по 28 февраля билеты можно купить по сниженной стоимости – начиная от 888 рублей без учета дополнительных сборов, говорится на сайте перевозчика.

В распродаже участвуют билеты с датами вылета с 10 февраля по 31 марта. Выгоднее всего можно купить билеты на не самые популярные направления: например, из Москвы за 888 рублей можно улететь в Псков, из Санкт-Петербурга – в Калугу, из Нижнего Новгорода – в Волгоград, из Минеральных Вод – в Саранск, Псков и Махачкалу, из Махачкалы – в Пермь.

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За границу дешевле всего будет вылететь из Сочи: например, билет в Ереван в некоторые дни обойдется в сумму от 15 евро (1 180 рублей). Из Москвы, по условиям акции, такой перелет будет стоить от 70 евро (5 500 рублей). Из Сочи всего за 2 300 рублей можно добраться до Антальи, а за 3 500 рублей – до Стамбула.

Параллельно распродажу авиабилетов запустила «Победа». Акция продлится с 9 февраля по 15 февраля 2023 года и распространяется на полеты с 10 февраля по 26 октября 2023 года.