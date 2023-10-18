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№ 4(8)

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Russian Traveler №4(8) 2023
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В России назвали самые дешевые заграничные направления на Новый год

Фото: Unsplash

Список возглавили Турция и Египет.

Самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет — об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вот как выглядит весь рейтинг — цены указаны для пакетного тура «все включено» на двоих:

  1. Турция — 187 тысяч рублей;
  2. Египет — 242 тысячи рублей;
  3. ОАЭ — 323 тысячи рублей;
  4. Таиланд — 342 тысячи рублей;
  5. Шри-Ланка — 396 тысяч рублей.

Подобный тур по России обойдется в сумму около 73 тысяч рублей — зачастую без авиабилетов. В АТОР также добавили, что сегодня среди российских туристов популярны и другие направления — в том числе Куба, Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее в АТОР сообщили, что около 150 россиян решили аннулировать или перенести туры в Израиль по соображениям безопасности на фоне ситуации в стране.

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