В России назвали самые дешевые заграничные направления на Новый год

Список возглавили Турция и Египет.
Самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет — об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вот как выглядит весь рейтинг — цены указаны для пакетного тура «все включено» на двоих:
- Турция — 187 тысяч рублей;
- Египет — 242 тысячи рублей;
- ОАЭ — 323 тысячи рублей;
- Таиланд — 342 тысячи рублей;
- Шри-Ланка — 396 тысяч рублей.
Подобный тур по России обойдется в сумму около 73 тысяч рублей — зачастую без авиабилетов. В АТОР также добавили, что сегодня среди российских туристов популярны и другие направления — в том числе Куба, Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.
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Ранее в АТОР сообщили, что около 150 россиян решили аннулировать или перенести туры в Израиль по соображениям безопасности на фоне ситуации в стране.
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